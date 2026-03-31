Оккупанты ударили по Чугуеву: пострадали пять человек

Утром 31 марта российские войска атаковали дроном неработающее предприятие в Чугуеве, что на Харьковщине. В результате попадания пострадали гражданские и полицейские. Взрыв повредил объекты критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов.

По информации главы города Галины Минаевой, в результате первого удара поврежден цех предприятия и объект критической инфраструктуры. Через несколько минут, когда на месте работали правоохранители, оккупанты нанесли второй удар.

В пресс-службе Национальной полиции добавили, что пострадали трое сотрудников полиции: двое из отдела реагирования патрульной полиции и один полицейский охраны. Также ранения получили две гражданские женщины. 68-летней женщине оказали помощь на месте, другую пострадавшую госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Кроме предприятия, обстрел повредил детское учреждение и около 15 частных домов, в том числе окна и крыши. В результате атаки несколько районов города остались без света.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. На месте работают соответствующие службы.

