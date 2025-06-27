Оккупанты ударили по Днепропетровщине: пострадали четыре человека. Фото

Оккупационные войска РФ с использованием FPV-дронов 27 июня совершили атаку на Никопольский район Днепропетровщины. В результате нее пострадали четверо мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В официальном Telegram-канале опубликованы кадры повреждений.

В частности, FPV-дронами российские военные преступники били по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам.

"Пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медпомощь", – отметил чиновник в 07:30 в пятницу.

В громадах из-за ударов повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобиль, а также линия электропередач.

Дополнительно глава ОВА сообщил, что во время массированной российской атаки в ночь на 27 июня на Днепропетровщине защитники неба уничтожили две ракеты и пять беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня оккупанты ударили по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждения получили админздание, жилые дома и магазин.

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