Оккупанты ударили артиллерией и дронами по Днепропетровщине: пострадали четыре человека. Фото

Российские войска ночью и утром 24 июня продолжали терроризировать обстрелами Днепропетровскую область. Никопольский район оккупанты атаковали артиллерией и FPV-дронами.

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В результате вражеских обстрелов пострадали четыре человека, две женщины и два мужчины. О последствиях российских ударов по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью и утром агрессор бил по Никопольщине, направляя на район артиллерию и FPV-дроны. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Пострадали четыре человека. Женщины 34 и 40 лет, мужчины – 36 и 44 лет. Все на амбулаторном лечении", – отметил чиновник.

Лысак также рассказал, что в результате российских обстрелов повреждения получили административное здание, многоэтажка, два частных дома и магазин.

Напомним, в ночь на 24 июня российские оккупанты массированно ударили по Сумской области . В одном из населенных пунктов области разрушены дома, есть погибшие, среди которых 8-летний ребенок.

А в Харькове в результате российских ударов пострадали пять человек. По облцентру россияне били дронами.

Всего ночью силы ПВО обезвредили 78 дронов, которыми Россия атаковала Украину.

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