Над Украиной за ночь обезвредили 78 дронов: в результате атаки РФ есть попадания в шести локациях

Силы обороны в ночь на 24 июня отбили дроновую атаку РФ на мирные города Украины, сбив 63 ударных беспилотника. Еще 15 имитационных вражеских БПЛА были локально потеряны.

Видео дня

В то же время зафиксированы попадания целей в шести локациях. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг запустил 97 дронов (ударных типа Shahed и имитаторов) с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. Из них 63 были сбиты огневыми средствами поражения, а 15 – локально потеряны/подавлены РЭБ

Российские оккупанты массированно атаковали ударными беспилотниками Харьков. В результате попадания БПЛА "Герань-2" повреждена инфраструктура в Немышлянском и Салтовском районах города. Пять человек пострадали.

В селе Верхнесыроватской громады Сумской области из-за атаки РФ погибли три человека, в том числе ребенок, еще шесть жителей пострадали. Вспыхнул масштабный пожар, повреждены около 30 жилых домов и четыре авто.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки РФ в ночь на 23 июня украинская противовоздушная оборона обезвредила 354 из 368 средств воздушного нападения: 15 ракет, в том числе баллистические, и 339 дронов. Основным направлением российского удара стал Киев, в столице и области погибли и пострадали мирные жители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!