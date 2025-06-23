Россия запустила по Украине 352 дрона и 16 баллистических ракет: защитники неба обезвредили 354 цели, есть попадания

Силы обороны Украины в ночь на 23 июня отбили массированную атаку России, которая применила для этого 368 средств воздушного нападения, в том числе баллистику. Защитники неба в целом обезвредили 15 ракет, в том числе баллистику, и 339 дронов.

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Российская атака, которая продолжалась с 20:00 минувших суток, привела к повреждениям, жертвам и травмированным в Киеве и области. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

В частности, российские военные преступники атаковали украинские города:

– 352 ударными БПЛА типа Shahed (около 160 из них именно "Шахеды") и беспилотниками-имитаторами различных типов (с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ);

– 11 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из районов Таганрога и Брянской области РФ;

– пятью крылатыми ракетами "Искандер-К" из района Курска (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинской противовоздушной обороной было обезврежено 354 средства воздушного нападения РФ (158 сбито, 196 – локально потеряны), а именно:

– 146 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

– семь баллистических ракет "Искандер-М" KN-23 – сбиты, еще три – локально потеряны;

– пять крылатых ракет "Искандер-К" – сбиты.

"Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения врага в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим..." – отметили в Воздушных силах

Этой ночью Россия осуществила очередной комбинированный удар по Киевщине: разрушения зафиксированы и в районах столицы, и в области. По состоянию на утро сообщалось о шести жертвах в Киеве и одной – в области, всего более 20 жителей пострадали, в том числе двое спасателей.

По данным ОВА, в Черкасской области защитники неба обезвредили 16 российских БПЛА – без последствий для инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июня Силы обороны обезвредили 28 из 47 российских дронов. При этом враг ударил также двумя баллистическими ракетами и одной С-300, всего были зафиксированы попадания в семи локациях, в частности на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.

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