Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены дома, есть пострадавшие

Российские военные нанесли удары по Днепропетровской области, пострадали три района облцентра. В результате действий оккупантов повреждены многоэтажные и частные дома, а также объекты инфраструктуры.

Пострадали два человека. Об этом 31 марта сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По словам чиновника, по состоянию на 7:30 31 марта захватчики более 30 раз били по Днепропетровщине.

"Два человека получили ранения. Более 30 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией", – написал он.

Последствия обстрелов в районах

Так, в Криворожском районе под обстрелами оказались Зеленодольская, Карповская и Апостоловская громады. Там вспыхнул пожар в пятиэтажке, еще три многоквартирных дома получили повреждения, также пострадала инфраструктура. Пострадали мужчины 23 и 55 лет.

На Никопольщине враг атаковал Никополь, а также Червоногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую громады. В результате ударов повреждены предприятия, жилые дома и магазины, уничтожена хозяйственная постройка.

В Синельниковском районе российские войска ударили по Дубовиковской и Украинской громадам, где поврежден частный дом.

Напомним, под утро вторника, 31 марта, российская оккупационная армия атаковала Одессу беспилотниками. В городе раздавались взрывы. В результате удара повреждена многоэтажка, там возник пожар. Также известно об одном пострадавшем.

Как писал OBOZ.UA, вечером 30 марта оккупанты атаковали Полтавский район ударными дронами. В результате падения обломков погиб один человек, еще трое получили травмы, среди них ребенок. В городе зафиксированы значительные разрушения жилой инфраструктуры.

