Оккупанты ударили по Днепропетровщине: произошел пожар, есть пострадавшие

В ночь на пятницу, 2 января, российская оккупационная армия ударила по Днепропетровской области. Под атакой оказался ряд общин области.

В результате обстрела пострадали два человека, произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Россияне продолжают атаковать Днепропетровскую область

По словам чиновника, захватчики ударили по Синельниковщине беспилотниками, попав по Славянской, Богиновской и Васильковской громадам.

"Пострадали два человека. Загорелись гараж, летняя кухня и пристройка к дому. Повреждены также лицей, спортзал, частный дом", – говорится в сообщении.

Также враг бил FPV-дронами и по Никополю, там зафиксированы попадания. Кроме того, из-за атаки дронов, в Кривом Роге изуродованы транспортные средства.

Гайваненко добавил, что в течение ночи силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 17 вражеских БПЛА.

Напомним, 31 декабря российские войска в течение дня наносили серии ударов по Днепропетровской области. Под огнем оказались несколько районов, есть повреждения гражданской инфраструктуры и ранены мирные жители. Спасатели и экстренные службы работали на местах, чтобы локализовать возгорания и проверить состояние людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг совершил атаку по энергетической инфраструктуре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!