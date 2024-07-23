Оккупанты ударили по Харьковщине, горели дома, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в ночь и утром 23 июля в очередной раз обстреляли Харьковщину. В результате вражеских атак произошло возгорание частных жилых домов и пострадали два человека.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Под процессуальным руководством Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 23 июля около 7:10 в городе Купянск из-за сброса боеприпаса со вражеского FPV-дрона 39-летний мужчина получил взрывное ранение. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Также в эти сутки около 3:15 российские войска обстреляли село Лесное Малоданиловской ТГ Харьковского района, что повлекло за собой пожар в гараже. Также в населенном пункте зафиксировано повреждение частных домовладений, но обошлось без пострадавших.

22 июля вечером под вражескими обстрелами оказалось село Русская Лозовая Харьковского района, где пострадала 30-летняя женщина, получившая акубаротравму.

В тот же день около 23:00 оккупанты обстреляли город Купянск и село Глушковка Купянского района, что привело к возгоранию частных жилых домов. Пострадавших нет.

Прокуроры и следователи полиции продолжают документирование военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины в ночь на 23 июля отражали воздушное нападение России, которое та осуществила авиаракетой и восемью дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Удалось обезвредить семь ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 22 июля, российские оккупационные войска обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате атаки пострадали две женщины.

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