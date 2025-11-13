Оккупанты ударили по Харьковщине: погибли три человека, есть раненые
Российские войска продолжают атаковать гражданское население на Харьковщине. 13 ноября в Боровской громаде, недалеко от села Богуславка, произошел новый удар по мирным жителям.
В результате атаки сначала погибли три человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Враг атаковал гражданских людей в Боровской громаде", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, враг использовал беспилотник и попал в мотоблок, который находился на территории частного хозяйства.
Сначала сообщалось о гибели двух человек и двух пострадавших. Их срочно госпитализировали, медики оказывали необходимую помощь и делали все возможное, чтобы спасти жизнь.
Однако позже стало известно, что один из пострадавших скончался в машине экстренной медицинской помощи.
"Врачи сделали все возможное для спасения. Но, к сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми", – отметил Синегубов.
Еще одному травмированному медики оказывают необходимую помощь прямо сейчас.
Напомним, в среду, 12 ноября, российские захватчики снова атаковали Харьков беспилотниками. В результате ударов вспыхнул пожар, также известно о пяти пострадавших.
24 октября россияне нанесли авиационные удары по Харькову. В результате ударов КАБами пострадало гражданское предприятие в Индустриальном районе города, вспыхнул пожар, еще одно попадание пришлось на автобазу. Известно о по меньшей мере восьми пострадавших.
Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Россия также атаковала КАБами Харьков. В результате вражеских ударов были повреждены дома. Известно об 11 пострадавших.
