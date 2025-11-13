Оккупанты ударили по Харьковщине: погибли три человека, есть раненые

Российские войска продолжают атаковать гражданское население на Харьковщине. 13 ноября в Боровской громаде, недалеко от села Богуславка, произошел новый удар по мирным жителям.

В результате атаки сначала погибли три человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг атаковал гражданских людей в Боровской громаде", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, враг использовал беспилотник и попал в мотоблок, который находился на территории частного хозяйства.

Сначала сообщалось о гибели двух человек и двух пострадавших. Их срочно госпитализировали, медики оказывали необходимую помощь и делали все возможное, чтобы спасти жизнь.

Однако позже стало известно, что один из пострадавших скончался в машине экстренной медицинской помощи.

"Врачи сделали все возможное для спасения. Но, к сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми", – отметил Синегубов.

Еще одному травмированному медики оказывают необходимую помощь прямо сейчас.

Напомним, в среду, 12 ноября, российские захватчики снова атаковали Харьков беспилотниками. В результате ударов вспыхнул пожар, также известно о пяти пострадавших.

24 октября россияне нанесли авиационные удары по Харькову. В результате ударов КАБами пострадало гражданское предприятие в Индустриальном районе города, вспыхнул пожар, еще одно попадание пришлось на автобазу. Известно о по меньшей мере восьми пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября Россия также атаковала КАБами Харьков. В результате вражеских ударов были повреждены дома. Известно об 11 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!