Оккупанты ударили по Харьковщине: пострадали шесть человек. Фото

Вечером 13 января военные русской оккупационной армии атаковали Харьковщину. В результате ударов пострадали шесть человек, среди которых – 16-летняя девушка.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По фактам совершения военных преступлений начаты досудебные расследования.

Что известно

"Очередные российские удары по Харьковщине: пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

По информации следствия, 13 января около 22:30 войска РФ атаковали двумя беспилотниками село Жуков Яр на Купянщине. В результате обстрела острую реакцию на стресс испытали 85-летний мужчина и 74-летняя женщина.

Приблизительно в то же время под ударом оказалось село Раздольное того же района, где поврежден жилой дом. По предварительным данным, для атак по этим населенным пунктам оккупанты применили дроны типа "Герань-2".

В тот же вечер захватчики нанесли ракетный удар по Змиевской территориальной общине, в результате чего у трех человек зафиксирована острая реакция на стресс.

Кроме того, около 17:00 вражеский дрон, вероятно типа "Молния", попал в крышу спортивного объекта в Слободском районе Харькова – ранение получила 16-летняя девушка.

"При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области, а также Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

