Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Утром понедельника, 5 августа, российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона. В результате удара ранения получил мужчина.

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Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. В частности, был ранен 62-летний мужчина.

"В результате утренних обстрелов оккупантами Днепровского района получил травмы мужчина 62 лет", – говорится в сообщении.

Муж получил серьезные травмы: взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, контузию и ушиб плеча.

Медицинская помощь была оказана ему на месте происшествия. Врачи оперативно стабилизировали его состояние.

В момент атаки он находился в своем дворе.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что громко в Херсоне было и ночью. Около часа ночи российские военные покрыли огнем многоэтажки в Днепровском районе.

В результате обстрела значительно повреждены несколько квартир, разрушены балконы, выбиты окна и стекла. К счастью, жертв среди гражданских нет. Но люди до сих пор приходят в себя от пережитого ужаса.

Напомним, в ночь на 5 августа силы противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили в украинском небе все 24 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. ПВО работала в семи областях.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора России атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

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