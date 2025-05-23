Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии: погибли двое мужчин

В пятницу, 23 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по Херсону из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. Правоохранители начали досудебное расследование.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как проинформировало следствие, около 12:10 23 мая, российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел по городу. В результате взрыва снаряда погибли двое мужчин.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать военные преступления, совершенные военнослужащими страны-террористки России.

Напомним, в пятницу 16 мая, оккупанты в очередной раз атаковали город Херсон беспилотниками. Из-за нескольких ударов, которые были нанесены около 18:00 и 18:40, пострадали два гражданских человека. Взрывы прогремели в Центральном и Корабельном районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками Полтавскую область. В результате попаданий и падения обломков возник пожар и было уничтожено здание предприятия, известно об одном травмированном.

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