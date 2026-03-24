Оккупанты ударили по Херсону: под завалами погиб мужчина, есть пострадавшие. Видео

Российские оккупационные войска утром 24 марта нанесли удар по жилому сектору Херсона. Под обстрел попал Центральный район города, где зафиксированы значительные разрушения.

В результате атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По предварительным данным, российские войска обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Удар пришелся на Центральный район Херсона.

В результате прямого попадания разрушены по меньшей мере два частных дома и гараж. Также повреждены жилые здания во всем квартале – в домах выбиты окна, разрушены крыши и фасады.

Под завалами одного из уничтоженных домов спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас устанавливают.

Кроме того, пострадали двое местных жителей – 64-летняя женщина и 65-летний мужчина. У них диагностировали контузии, взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые повреждения.

Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчине медики оказали помощь на месте.

Обстрел вызвал значительные разрушения в жилом секторе. Часть домов не подлежит восстановлению, на месте работают спасатели и экстренные службы.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и уточнения информации о возможных пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 марта российские оккупанты несколько раз ударили по центру Херсона. Пострадали трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет, они сейчас под наблюдением медиков, есть пострадавшие и среди взрослых.

