Оккупанты ударили по Херсону: пострадали трое мужчин

Оккупационные войска РФ несколько раз с начала 9 июля обстреляли Херсон. В результате военных преступлений пострадало трое мирных жителей.

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В городе зафиксированы новые повреждения. Об этом сообщили в областной военной администрации и облпрокуратуре

По данным следствия, около 08:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двоих мужчин, находившихся на улице Херсона. Оба получили ранения и в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.

В ОВА добавили, что во время очередного вражеского обстрела ранения получил 49-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, обломочное ранение голени и перелом нижней конечности. Потерпевшего госпитализировали.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, ранив беременную женщину. Были повреждены частные дома, вспыхнули пожары.

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