Оккупанты ударили по инфраструктуре Конотопа: есть два прилета

Вечером, 17 марта, россияне атаковали Конотоп на Сумщине. Есть два прилета

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин. оккупанты ударили по инфраструктуре города.

Детали обстрела пока неизвестны. Но, как позже уточнили в Сумской ОВА, в результате ракетной атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры Конотопа. Предварительно люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве днем 17 марта раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что во время атаки погиб один человек. Ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Напомним, в ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 16 "Шахедами". Их враг запускал с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 14 дронов сбили силы ПВО. В Одесские области есть попадания.

Также захватчики запустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донбасу, две управляемые авиаракеты Х-59 – по Черниговщине.