Оккупанты ударили по Никополю, пострадали пять человек: среди раненых – семилетний мальчик. Фото

Российские оккупационные войска 14 марта ударили из артиллерии по Никополю в Днепропетровской области. В результате этой атаки получили ранения пять человек, среди которых был семилетний мальчик.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. В результате обстрела были повреждены многоэтажные жилые дома, аптека и автомобили местных жителей.

В результате российской атаки пострадали семилетний мальчик, мужчина в возрасте 43 лет, женщина в возрасте 73 лет и две местные жительницы возрастом 74 года.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Пока прокуроры совместно с другими правоохранительными органами фиксируют последствия обстрела.

Ранее сообщалось, российские оккупационные войска в ночь на четверг, 14 марта, в очередной раз атаковали Харьковскую область. Захватчики совершили целенаправленные массированные атаки беспилотниками на телекоммуникационную и радиоинфраструктуру региона.

Напомним, что российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью. В частности, в результате ракетно-авиационных ударов передатчики телерадиовещания не работают в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

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