Оккупанты ударили по предприятию в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска утром понедельника нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате атаки погибли и ранены гражданские лица.

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Об этом сообщил начальник районной военной администрации Степан Масельский. В частности, под атаку неприятеля попал промышленный объект в Изюмском районе Харьковской области.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что количество раненых в результате российского удара по предприятию возросло до двух человек. Еще два человека получили ранения.

Стоит отметить, что ночью были слышны взрывы "Шахедов", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях и аварийных отключениях электроэнергии.

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. В результате обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого, постоянного количества ракет, которые производились бы в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

Утром понедельника, 26 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину. В Запорожской области в результате очередного вражеского удара погиб мирный житель.

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