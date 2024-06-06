Оккупанты ударили по Селидову в Донецкой области: пострадали шесть человек. Фото

Российские оккупационные войска 5 июня в 22.10 обстреляли город Селидово, что в Донецкой области. В результате вражеского обстрела были ранены 6 гражданских лиц.

Об этом сообщили в Селидовской городской военной администрации. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и доставлено в больницу.

Как отмечается, оккупанты ударили по Селидову двумя авиаомбами "УМПБ Д-30СН". Также в результате удара были повреждены 13 многоэтажных жилых домов и легковые автомобили.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 июня, армия страны-оккупанта в очередной раз атаковала Херсон. Под удар попали жилые дома и местный магазин.

Как информировал OBOZ.UА, армия РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. Утром 5 июня под вражеской атакой оказалось село Ингулец: враг нанес удар при выдаче гражданским гуманитарной помощи.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Украину 27 дронами-камикадзе. Захватчики запускали их из Курской области РФ и из оккупированного Крыма.

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