Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, погибла женщина

Утром 5 марта российские войска устроили обстрел села Куриловка Купянского района. Известно об одной жертве российских обстрелов.

На местах прилетов работают все профильные службы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина. Профильные службы работают на местах попаданий", – говорится в сообщении.

Также Синегубов рассказал о смерти одной из раненых в результате авиаудара российскими войсками по селу Черное на Купянщине. С 15 февраля 55-летняя пострадавшая находилась в больнице в тяжелом состоянии. Утром 5 марта сердце женщины остановилось.

Напомним, ранее в этот день оккупанты ударили по Херсону с левого берега. Ранения в результате очередного акта терроризма войск РФ получил мужчина.

Также сообщалось, что в ночь на 5 марта в Одессе и области раздавались взрывы во время атаки войск РФ дронами-камикадзе. В общей сложности силы ПВО ночью сбили 18 из 22 "Шахедов". Прилет зафиксирован в Одесской области, в нежилом помещении вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.