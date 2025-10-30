Оккупанты ударили по Славянску: повреждены многоэтажки, три человека погибли. Видео

Сегодня, около 10:00, российские войска нанесли два удара реактивными системами залпового огня по Славянску. Поражение зафиксировано в микрорайоне Лесной и на улицах Олимпийская и 95-й бригады.

В результате атаки есть погибшие. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

В результате обстрела повреждены многоэтажные дома, частные жилые дома, котельная и автомобили. К сожалению, три человека погибли, еще несколько получили ранения.

На месте работают экстренные службы, спасатели и медики, ведется оценка ущерба и оказание помощи пострадавшим.

По словам Ляха, атака вызвала значительные разрушения в жилых кварталах.