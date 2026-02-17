Оккупанты ударили по Сумщине: есть жертва, среди раненых – дети. Фото

В ночь на вторник, 17 февраля, российская оккупационная армия ударила по Сумской области. Враг направил беспилотники на Ахтырский район.

В результате атаки погиб один человек, еще шестеро – получили ранения, среди них дети. Детали сообщили в прокуратуре Сумской области.

"Один человек погиб и шесть ранены, в том числе двое детей, в результате вражеской атаки БпЛА на Сумщине – прокуроры документируют последствия", – говорится в сообщении.

Что известно

По информации следствия, российская атака произошла около 03:10 ч в Кириковской общине Ахтырского района, предварительно оккупанты направили три беспилотника на дома местных жителей.

В результате действий захватчиков пострадала целая семья: погибла 68-летняя женщина, ее 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое сыновей супругов, которым 7 и 15 лет, получили ранения.

В доме рядом пострадали 79-летняя женщина и 54-летний мужчина. Их госпитализировали и оказывают медицинскую помощь. Прокуроры вместе с другими правоохранительными органами фиксируют последствия атаки.

"При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, россияне продолжают целиться в дома и гражданские машины и в приграничных общинах. 15 февраля враг в очередной раз обстрелял Сумскую область, в результате ударов оккупантов есть пострадавшие в Ахтырском районе, в Чернеччинской и Великописаревской громадах.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 6 февраля, российская армия ударила дроном по многоквартирному дому в Сумах. Из-за атаки пострадал один мужчина, который смог самостоятельно покинуть квартиру. Медики диагностировали у него ожоги.

