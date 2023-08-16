Оккупанты ударили по учебному заведению и территории больницы в Херсоне: есть пострадавшие
Российские оккупанты утром 16 августа обстреляли Херсонщину. Вследствие прилета по образовательному учреждению и территории больницы в Херсоне ранения получили три человека, один из пострадавших – пациент.
Об этом сообщил руководитель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. По его словам, раненому пациенту 55 лет он проходил курс лечения ишемического инсульта.
Вследствие обстрела он получил травму грудной клетки.
Кроме того, в Зеленовке подвражеский обстрел попал 45-летний мужчина, работавший в поле. С ранением ноги его госпитализировали.
В Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.
В полночь армия РФ обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они находятся в больнице, сообщил Прокудин.