Оккупанты ударили по учебному заведению и территории больницы в Херсоне: есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 16 августа обстреляли Херсонщину. Вследствие прилета по образовательному учреждению и территории больницы в Херсоне ранения получили три человека, один из пострадавших – пациент.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. По его словам, раненому пациенту 55 лет он проходил курс лечения ишемического инсульта.

Вследствие обстрела он получил травму грудной клетки.

Кроме того, в Зеленовке подвражеский обстрел попал 45-летний мужчина, работавший в поле. С ранением ноги его госпитализировали.

В Крещеновке травмы головы получил 60-летний мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.

В полночь армия РФ обстреляла Никольское. В собственном доме ранения средней степени тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они находятся в больнице, сообщил Прокудин.