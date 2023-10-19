Оккупанты ударили по Волчанску: загорелся частный двор, есть раненые. Фото

Российские оккупанты 19 октября ударили по Волчанску на Харьковщине. В результате вражеской атаки загорелся частный двор и есть пострадавшие.

Об этом сообщают в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации. Отмечается, что при обстреле российских окупантов получили ранения двое местных жителей.

69-летний и 74-летний мужчины получили минно-взрывные и осколочные травмы. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь.

В результате обстрела на территории частного двора вспыхнул значительный пожар. К этому моменту ее уже потушили спасатели.

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Напомним, что днем 19 октября российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Днепропетровской и Запорожской областям. По предварительным данным, враг запустил баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 октября российские войска обстреляли Запорожье. Одна из ракет С-300 попала в пятиэтажное здание в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели обнаружили четырех погибших.

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