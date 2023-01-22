Оккупанты ударили по Запорожской области ракетами С-300, повреждены 10 домов. Фото

Оккупационные войска РФ в ночь на 22 января и утром обстреляли Запорожскую область ракетами С-300. Вследствие атаки пострадали жилые дома и инфраструктура.

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Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, в селе Лежино взрывной волной повреждены 10 домов. Там разбиты окна и двери; кроме того, под удар попали заборы, крыши и автомобили (фото размещены внизу новости).

Оккупанты также повредили водопровод, газопровод и линию электропередач.

Утром противник ударил по поселку Камышеваха, там разрушены жилые дома и инфраструктура, люди, к счастью, не пострадали.

По словам Старуха, в целом в течение суток от вражеских обстрелов пострадал 21 населенный пункт, зафиксировано еще 36 новых разрушений.

"Враг не заставил себя ждать со своими "поздравлениями" ко Дню Соборности, запустив ночью свои снаряды по мирным домам. Искалеченные судьбы – вот что несет ежедневно "русский мир" в украинские семьи", – заявил глава ОВА и добавил, что военные преступники будут наказаны за все причиненные беды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной части Запорожской области захватчики ужесточили репрессии против мирного населения. Они похищают украинцев и принуждают брать российские паспорта.