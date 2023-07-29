Оккупанты ударили по жилым кварталам и зерновому терминалу в Херсонской области: четыре человека ранены

Накануне, 28 июля, Херсонщина снова находилась под российскими обстрелами. Враг ударил по региону 29 раз за сутки, направив в Херсонскую область 126 снарядов из разных типов вооружений, по Херсону захватчики запустили 11 боеприпасов.

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Под огнем войск РФ оказались жилые кварталы и зерновой терминал в Бериславском районе, ранения получили четыре человека. Подробности рассказал глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 29 обстрелов, выпустив 126 снарядов из минометов, артиллерии, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию зернового терминала в Бериславском районе. 4 человека получили ранения", – написал он.

Напомним, вечером 28 июля в Днепре и Запорожье раздались взрывы: враг ударил баллистическими ракетами, сообщали мониторинговые каналы.

В Днепре враг попал по многоэтажке. К счастью, верхние этажи новостройки, на которые попала российская ракета, не были заселены, поэтому погибших не было.

Зато пострадали девять человек, среди них двое детей.

Пока россияне в соцсетях радовались обстрелу многоэтажки в Днепре, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к наказанию за очередной теракт.