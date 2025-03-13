Оккупанты ударом по Донетчине убили двух братьев-школьников: они служили пономарями в храме. Фото

Армия страны-агрессора России 11 марта ударом по селу Гришино под Покровском в Донецкой области убила двоих детей, братьев 11 и 13 лет. Мальчики служили пономарями Покровского храма.

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О трагедии сообщило Покровское викариатство в своем Telegram-канале. "Просим молитв за н-п (новопреставленных – недавно умерших. – Ред.) братьев Максима и Тимофея. Пономари Покровского храма села Гришино, погибли от вражеского обстрела", – говорится в сообщении.

Проект "Їх убила Росія" сообщил, что погибшим мальчикам было 11 и 13 лет.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин 11 марта сообщал, что оккупанты обстреляли из артиллерии село Ровное Мирноградской городской громады, вследствие чего погибли двое братьев 11 и 13 лет.

Ранение получил 14-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.

"Это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее – всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали на Днепровщину. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену", – написал Вадим Филашкин.

Руководитель ОВА повторил призыв эвакуироваться, ведь "каждый день приходится писать страшные строчки о новых жертвах".

"Родители, если вам безразлично на себя, то уберегите хотя бы своих детей! Их жизнь – это ваша ответственность!" – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, по обновленным данным ООН, за февраль 2025 года в Украине было убито по меньшей мере 123 гражданских лица и еще 567 получили ранения. Эти показатели по сравнению с январем 2025 года снизились на 24%, но выросли на 35% по сравнению с февралем 2024 года.

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