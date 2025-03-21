Оккупанты ударом по Одессе уничтожили салон с элитными авто: говорят, что там продавались McLaren 720s и Chevrolet Corvette С8. Видео

В ночь на 21 марта российские дроны атаковали Одессу, нанеся масштабные разрушения. Кроме гражданской инфраструктуры и торговых объектов, полностью уничтожен автосалон с элитными машинами.

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Вместе с имуществом украинцы лишились еще и бесценных исторических моделей авто, в частности McLaren 720s и Chevrolet Corvette С8. Об этом сообщили одесские Telegram-каналы.

Среди уничтоженных машин – редкий Nissan Skyline R30, больше не подлежащий восстановлению. Также в салоне продавались роскошные BMW X6, McLaren 720s и Chevrolet Corvette С8, также не уцелевшие.

Местные жители возмущены тем, что российская пропаганда, вероятно, оправдает атаку вымышленными историями о "военных объектах". Однако на месте авиаудара – лишь обломки дорогих машин и разбитые витрины.

"И это лишь небольшая часть потерь. Но больнее всего – что вместе с имуществом мы теряем лучших людей. Потом скажут, пожалуй, там танки стояли, а не корвети, X6 и макларени..." – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники вечером 20 марта атаковали Одессу "Шахедами". Из-за действий агрессора пострадали по меньшей мере три человека, а в области захватчики попали по неработающему детскому лагерю.

Ранее, в ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты также совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате вражеских обстрелов получили повреждения гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Кроме того, пострадал один человек.

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