Оккупанты уменьшили количество 'мясных штурмов' на Бахмутском направлении: в Нацгвардии рассказали о ситуации

На Бахмутском направлении сохраняется сложная обстановка. Враг продолжает давить по всей линии фронта и пытается найти слабые места в украинской обороне.

При этом в последнее время российские войска уменьшили количество мясных штурмов. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир 3-го батальона "Свобода" четвертой бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Петр Кузык.

По его словам, во время наступления российские оккупанты применяют все виды вооружения. В частности, свои активные действия захватчики поддерживают с помощью авиации.

"В целом ситуация непростая. Сейчас пытаются давить по линии. Традиционно тактика их неизменна, они ищут слабость, где можно вклиниться и дальше развивать успех. Применяют все виды вооружения – авиация, артиллерия, танки, бронированные машины", – сказал защитник Украины.

Он добавил, что за последнее время уменьшилось количество мясных штурмов. В свою очередь украинские военнослужащие наносят врагу огромные потери в живой силе и технике. При этом командир 3-го батальона "Свобода" подчеркнул, что защитникам нужно больше боекомплекта для уничтожения врага.

"Уменьшилось количество откровенных мясных штурмов. Десант они подвозят на бронированных машинах, пытаются забросить на позиции в окопы, соответственно мы их уничтожаем. Хотелось бы больше боекомплекта. А так в принципе нормально стоим", – рассказал военнослужащий.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины с помощью робота подорвали мост в Ивановском под Бахмутом Донецкой области. Враг мог использовать его для переброски техники и движения своей пехоты, и украинские защитники таким образом осложнили наступательные действия оккупантов.

Ранее сообщалось, что Бахмутское направление остается одним из самых "горячих". За сутки 3 апреля украинские защитники отбили там 14 атак – в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

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