Оккупанты уничтожили в Мангуше массовое захоронение мариупольцев, убитых во время осады в 2022 году

Российские оккупационные силы уничтожили массовое захоронение жителей Мариуполя в поселке Мангуш, которые были убиты во время осады города в 2022 году. Речь идет о месте, где ранее располагались братские могилы погибших гражданских.

Видео дня

На этой территории оккупанты обустроили инфраструктурный объект. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, выводы сделаны на основе анализа спутниковых снимков за период с 2022 по 2026 год. Исследование показало, что место массового захоронения в Мангуше было почти полностью уничтожено.

В частности, именно на этом участке после начала полномасштабного вторжения российские военные и подконтрольные им структуры тайно создали первые братские могилы. Там хоронили жителей Мариуполя, погибших во время интенсивных обстрелов и бомбардировок города, включая жертв удара по Мариупольскому драматическому театру.

Сейчас зафиксировано, что на месте захоронений обустроена площадка для ремонта дороги. Таким образом территория, которая могла содержать доказательства военных преступлений, фактически уничтожена или существенно изменена.

Андрющенко назвал это очередным подтверждением попыток скрыть масштабы трагедии и следы преступлений против мирного населения. Он подчеркнул, что такие действия являются частью системной политики оккупационных властей по уничтожению доказательств событий, связанных с осадой Мариуполя.

Поселок Мангуш стал одним из ключевых мест массовых захоронений после захвата Мариуполя российскими войсками. Именно туда вывозили тела погибших гражданских, когда в городе уже не было возможности проводить захоронения из-за постоянных обстрелов и разрушения инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты начали строительство нового моста в районе села Калиновка под Мариуполем. Мост будет иметь двойное назначение.

Здесь планируется объездная дорога по трассе Новоазовск – Крым, которая позволит обходить Мариуполь, а также новая "сокращенная" железнодорожная колея Мариуполь –Таганрог через Бойковский и Новоазовский районы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!