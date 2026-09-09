Оккупанты усилили давление на севере Харьковской области: военный рассказал о ситуации. Карта

На севере Харьковской области российские войска усиливают давление, которое начало нарастать ещё в конце июня — начале июля. В то же время российские пропагандистские ресурсы регулярно сообщают о якобы захвате населённых пунктов, которые на самом деле не находятся под контролем оккупантов.

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Об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт", старший лейтенант Александр Даниленко. По его словам, активизация российских войск может быть связана с приближением выборов в России, ведь властям РФ нужна "красивая картинка" для внутренней пропаганды.

"Если говорить о последнем случае, когда враг начал так давить, это произошло примерно в середине лета — возможно, в конце июня или в начале июля, когда он очень сильно активизировался. Сейчас эта активность не спадает, и можно сказать, что она даже немного нарастает", – рассказал Даниленко.

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По словам военного, российские пропагандистские ресурсы регулярно выдают желаемое за действительное, заявляя о захвате населенных пунктов, которые на самом деле не находятся под контролем оккупантов.

"Мы следим за вражескими пропагандистскими ресурсами и часто видим, что они освещают в своём информационном пространстве якобы захват населённых пунктов, которые на самом деле ещё далеко не находятся под их контролем. Они уже заявляют, что это "освобожденный" такой-то населенный пункт", – пояснил старший лейтенант.

В то же время, по словам Даниленко, такие населенные пункты фактически являются "серой зоной", которую полностью контролируют украинские беспилотники.

"Этот населённый пункт в лучшем случае для них — это серая зона, где ни одна муха не пролетит незамеченной нашими "птичками" — беспилотными летательными аппаратами. Все такие цели выявляются и уничтожаются. Поэтому о контроле с их стороны не может быть и речи", – подытожил старший лейтенант.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у России пока нет достаточного количества военных для масштабной наступательной операции с территории Беларуси или со стороны Черниговской области в направлении Киева. Как пояснял командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, для проведения такой операции оккупантам потребовалось бы более 70 тысяч военнослужащих.

В то же время, по его словам, Россия может создавать дополнительные очаги напряжения, чтобы заставлять Украину растягивать силы вдоль фронта, в частности в Харьковской и Черниговской областях.

Сейчас же основной задачей российских войск является продвижение в Донецкой области и попытка "решить вопрос" со Славянском, Краматорском и Константиновкой.

Напомним, ранее Силы обороны Украины опровергли заявления российского Минобороны и группировки войск "Север" о якобы захвате ряда населенных пунктов в Харьковской области и "замкнутии Вовчанского котла". В 16-м армейском корпусе назвали эти утверждения очередной информационной кампанией Кремля и подчеркнули, что за последние шесть месяцев в полосе обороны подразделения потерь позиций не допущено.

Украинские военные отмечали, что российские подразделения пытаются продвигаться небольшими пехотными группами, которые своевременно выявляются и уничтожаются Силами обороны. В то же время в корпусе подчеркнули: заявлениями о якобы успешном продвижении в Харьковской области российская пропаганда пытается создать для своей аудитории картину победы и отвлечь внимание от внутренних проблем РФ.

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