Оккупанты усилили штурмы на Гуляйпольском направлении: военный рассказал о ситуации. Видео

В районе Гуляйполя Запорожской области оккупационная армия РФ наращивает штурмовую активность. Противник пытается оказывать тактическое давление на украинские позиции, действуя малыми штурмовыми группами.

Видео дня

Таким образом захватчики хотят выявить уязвимые участки обороны ВСУ и улучшить свое тактическое положение. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал офицер отделения коммуникаций 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергей Колесниченко.

Ситуация в районе Гуляйполя

По информации украинского военнослужащего, российские оккупанты в Запорожской области оказывают тактическое давление по всей линии соприкосновения.

"Цель врага – выявление уязвимых участков и улучшение своего тактического положения. В то же время, по данным разведки, говорить о масштабном наступлении мы не можем, поскольку инициатива по направлению сохраняется за Силами обороны Украины", – рассказал военный.

В то же время Колесниченко отметил, что на Запорожье враг перебрасывает механизированные подразделения с Покровского направления, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению с применением техники. Однако сейчас в условиях противодействия со стороны украинских защитников враг использует бронетехнику в очень ограниченном количестве.

Для наступления оккупанты используют преимущественно легкий транспорт, в частности, мотоциклы. Также это связано с тем, что враг применяет в основном малые штурмовые группы для наступления, а бронетехника используется крайне редко.

Напомним, войска РФ определили приоритетным для наступательных операций Гуляйпольское направление, а не защиту от украинских контратак на Александровском направлении. Именно под Гуляйполе российское командование перебрасывает наибольшее подкрепление.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что ВСУ получили важное преимущество на поле боя, которое признают даже в Кремле. Украина оставила Россию позади в использовании дронов и внедрении технологических инноваций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!