Оккупанты усиливают террор на захваченной части Херсонщины: у украинцев проверяют телефоны, есть факты похищений

Российские военные преступники усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, путинские захватчики терроризируют жителей Херсонской области.

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Войска РФ проверяют личные вещи и даже похищают людей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 января.

По информации Генштаба, в населенном пункте Великая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники.

По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей правобережья Херсонской области. Захватчики регулярно обстреливают населенные пункты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2023 году российские оккупанты продолжают обстреливать освобожденный от них Херсон. В частности, 9 января захватчики ударили по жилому кварталу города, в результате чего один человек погиб.

После обеда 10 января захватчики совершили новый обстрел. На этот раз разрушения получили многоквартирный дом и инфраструктура города.

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