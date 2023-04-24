Оккупанты устраивают 'мясные штурмы', интенсивность боев возросла: Згурец оценил ситуацию в Бахмуте и указал на ключевой вызов для ВСУ

Битва за Бахмут в Донецкой области продолжается, украинские воины удерживают пятую часть города и две основные дороги к нему. Пытаясь перерезать пути поставок, захватчики ежедневно совершают по несколько штурмов позиций защитников Украины вблизи этих транспортных артерий.

Видео дня

При этом они применяют уже привычную российскую тактику "мясных штурмов", когда последующие штурмовые группы двигаются вперед по трупам своих предшественников. О ситуации вокруг Бахмута рассказал военный эксперт Сергей Згурец в своем блоге на espreso.tv.

Эксперт напомнил, что по данным Генштаба, российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, где захватчики наступают как в самом городе, так и вокруг него.

"Интенсивность городских боев существенно возросла. Есть продвижение противника по нескольким направлениям, в частности у железнодорожного вокзала и позиций в центре города. Враг движется по железной дороге и атакует на севере и юге Бахмута. На многих участках объекты переходят из рук в руки. Враг активно применяет авиацию и артиллерию. Есть попадания в дома. Возможно, речь идет о бомбах весом 500 кг, чтобы полностью уничтожить все сооружения, где можно обороняться", – отметил Згурец.

В то же время украинские воины удерживают около пятой части Бахмута и делают все, чтобы наносить врагу как можно большие потери.

"Если это поможет спасти другие украинские города, мы должны делать то, что должны", – приводит эксперт слова командующего героически обороняющей город 93-й бригады Павла Палисы.

Сейчас перед защитниками Бахмута стоит сверхважная задача: им необходимо во что бы то ни стало удержать две ключевые дороги в город – через Хромово и Ивановское. Передвижение там затруднено, однако до сих пор возможно. И сейчас украинские войска сдерживают атаки врага на оба пути.

Згурец также привел рассказ лейтенанта ВСУ, бойца группы "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александра Ябченко, который рассказал о боях за трассу, соединяющую Часов Яр и Хромово. Потеря этой дороги сделала бы невозможными поставки в гарнизон в Бахмуте.

Защитники опубликовали видео сражения с захватчиками, которые приблизились к дороге на расстояние около 100 м.

"Сначала ВСУ несколько дней перемалывали вражескую живую силу и отслеживали их пути, видели россиян и уничтожали их с помощью дронов. Это происходило круглосуточно. Другими словами, сначала отследили и максимально ослабили противника, затем пошли на штурмовые действия. Бойцы батальона "Да Винчи" провели их профессионально, ведь у нас за тот штурм нет никакой потери, зато у врага – достаточно ощутимые. Самое главное - мы отбросили россиян от дороги. Далее закрепились на этих позициях", – пишет Згурец.

Штурмов этой дороги враг ежедневно совершал по 2-3, а иногда – по 6. И, констатирует эксперт, каждый раз россияне применяли свою привычную тактику "мясных штурмов".

"Сначала идет артиллерийская подготовка, затем россияне шли живой силой – те самые "мясные штурмы". То есть враг лез по телам своих сослуживцев, пытался продвигаться к нашим позициям. Украинские воины его отслеживали на дальних подступах, отрабатывали по нему артиллерией. Когда он уже подходил на 50 - 70 м, тогда не могла работать наша артиллерия, чтобы не попасть под дружественный огонь.ВСУ выходили из блиндажа и вели стрелковый бой", – описывает тактику захватчиков и действия украинских воинов Згурец.

Напомним, утром 24 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что сейчас самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку в Донецкой области, также захватчики пытаются наступать на Авдеевском направлении. В районах упомянутых городов накануне защитники нашего государства отразили около 60 атак.

Так, отметили в ГШ ВСУ, продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток враг вел безуспешные наступления в окрестностях Григоровки, Богдановки и Ивановского.

На Авдеевском направлении ВС РФ наступали в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имели, понесли большие потери.

На Марьинском направлении в течение суток ВСУ отразили многочисленные атаки врага в северной и центральной частях Марьинки, а также в районе Новомихайловки.