Оккупанты устроили штурм возле Авдеевки на технике 1932 года: в сети всплыло видео

Российские войска в бой под Авдеевкой бросают в прямом смысле все, что могут. В частности, в один из штурмов российская пехота отправилась на "полуторках".

Так в народе называли машины ГАЗ-АА, выпускавшиеся в СССР еще в 1930-х годах. Кадры с "чудо-техникой", которая помнит еще дедов и прадедов нынешних российских оккупантов, появились в сети.

На видео видно, как по проселочной дороге передвигаются несколько "полуторок". Украинский военный, заметивший, на чем выдвинулись на штурм оккупанты, не сдерживает эмоций.

"Посмотрите, на чем штурмуют, пацаны! Посмотрите внимательно. Это на Перомайку штурм идет... Полуторки, бл*! О, пошла арта наша работать. Сейчас будут эти "зажигалки" гореть здесь!" – приправляя свой спич крепким словцом, отметил воин.

Видео дня

Так называемые "грузовые автомобили повышенной проходимости" ГАЗ-АА, более известные, как "полуторки", выпускались с 1932 года Нижегородским, а впоследствии Горьковским автозаводом. Этот первый советский автомобиль массового производства, "содранный" с американского грузовика "Форд" модели АА, имел грузоподъемность 1,5 т и "потолок" скорости в 70 км/час.

Появление этих раритетных образцов советского автопрома поразили не только украинских воинов.

"Под Авдеевкой россияне штурмовали позиции ВСУ на… полуторках. К слову, ГАЗ-АА (в народе "полуторка") выпускался ещё в 1930-х годах. Всё, как завещали деды! В следующий раз будут на конях, как Чапаев. Гойдааа!" – прокомментировали увиденное в официальном Telegram-канале проекта "Ищи своих".

Напомним, утром 22 октября в Генштабе констатировали, что оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, на фронте произошло более 80 столкновений.

А в британской разведке заявили, что атаки РФ на Авдеевку привели к увеличению потерь оккупантов на 90%. Таковы последствия избранной российским командованием тактики "мясных штурмов".

В общей сложности, утверждают в минобороны Великобритании, с начала полномасштабного вторжения войска РФ безвозвратно потеряли до 190 тыс. своих солдат. Вместе с ранеными потери составляют 290 тысяч. Однако в эту цифру не входят потери ЧВК "Вагнер", речь идет только о вооруженных силах РФ.