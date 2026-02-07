Оккупанты устроили террор в Запорожье: есть раненые, разрушен приют для животных. Фото

Военные российской оккупационной армии устроили террор в Запорожской области. В результате атаки есть раненые, среди них – дети, также разрушен приют для животных.

Захватчики направили на регион ударные беспилотники. Об этом сообщили Министерство внутренних дел Украины и глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки

"10 раненых в результате 570 вражеских ударов по Запорожской области: полиция документирует последствия военных преступлений россиян", – говорится в сообщении.

Так в Запорожье враг разрушил местный приют для животных. Погибли 15 собак, еще 10 четвероногих получили ранения.

"Также травмы получила 41-летняя работница приюта, женщину госпитализировали", – указано в сообщении.

В других населенных пунктах оккупанты целенаправленно били ударными дронами типа Shahed и FPV по магазину и гражданской машине, в котором находилась семья. В результате обстрела ранения получили женщина и ребенок.

По информации Федорова, ударный беспилотник также попал в Запорожском районе. Разрушен частный дом, после атаки вспыхнул пожар.

"Ранен семилетний мальчик и женщина 54-х лет", – написал чиновник.

По данным ГСЧС Украины, повреждены 4 частных жилых дома, в одном из которых возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Стоит отметить, что российские войска 6 февраля атаковали Запорожье, и под вражеским ударом, в частности, оказался приют для собак. Многие животные пострадали, некоторые погибли, ранения получила и сотрудница приюта. Многие хвостики попали в приют из прифронтовых территорий.

Напомним, в ночь на 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сперва десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

Как писал OBOZ.UA, 7 февраля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Взрывы раздавались в областном центре и ряде громад, известно о пострадавшей. Под ударом оказалось и коммунальное предприятие в Днепре

