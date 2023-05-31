Оккупанты утром атаковали предприятие на Днепропетровщине, есть разрушения: пострадал 8-летний мальчик. Фото

Утром 31 мая российская террористическая армия обстреляла территорию Днепропетровской области. В результате преступных действий есть разрушения, а также пострадал ребенок.

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Под атакой врага оказался Павлоградский район. Об этом в Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Взрывы прогремели на территории транспортного предприятия в Межирицкой громаде Павлоградского района. В результате преступных действий оккупантов ранение получил 8-летний мальчик. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

Также в результате обстрела зафиксированы разрушения. В ОВА отметили, что подробная информация о повреждениях уточняется.

Кроме того, поздно вечером 30 мая российская армия ударила по Никопольскому району. На Марганецкую громаду агрессор сбросил снаряды из БПЛА. В этом случае никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, оккупационные войска России 29 мая нанесли удар по одной из громад на Днепропетровщине. Вражеские снаряды убили человека, еще девять жителей пострадали.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты дважды обстреляли тяжелой артиллерией Никополь на Днепропетровщине. В городе были повреждены еще шесть частных домов и два хозяйственных сооружения, газопровод, линия электропередачи. Там обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв ракетного удара РФ по медучреждению в Днепре 26 мая увеличилось. На утро 28 мая удалось идентифицировать тела еще трех человек. В общем из-за действий российских террористов погибли четыре человека, еще 31 пострадал.

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