Оккупанты утром атаковали рынок, автосалон и судно под флагом Науру в Одесской области: среди пострадавших - ребенок

16 апреля, во время очередной российской атаки на Одессу российский дрон попал в гражданское грузовое судно под флагом Науру. В результате удара в одном из контейнеров вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Предварительно известно о по меньшей мере трех раненых людях, среди них ребенок.

В Одессе оккупанты атаковали территорию одного из городских рынков, в результате удара пострадали люди. Вместе с тем повреждения получил автосалон. В помещении разрушена крыша и окна, также повреждены восемь автомобилей, которые находились внутри. На другой локации под ударом оказался частный дом и автомобиль.

По информации Олега Кипера, еще один вражеский дрон попал в гражданское грузовое судно под флагом Науру. Пожар, который вспыхнул на судне, экипаж ликвидировал самостоятельно. После инцидента борт продолжил движение.

Напомним, ночью 16 апреля российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли 9 человек, еще 23 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.

