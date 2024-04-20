Оккупанты утром ударили баллистикой по Одессе: поражен инфраструктурный объект

На рассвете 20 апреля российские военные преступники ударили баллистикой по Одесщине. В результате атаки поражен инфраструктурный объект.

Об этом сообщили в Силах обороны юга. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.

Кроме того, на рассвете вражеская авиация направила на область две управляемые авиационные ракеты Х-59. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

В Силах обороны юга отметили, что в течение ночи и на рассвете враг терроризировал все южное направление. В частности, на Криворожье и Николаевщине было уничтожено 3 российских разведдрона, а по промышленной инфраструктуре Запорожья ударили баллистикой.

По данным Воздушных сил ВСУ, 20 апреля Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Воздушные силы уничтожили две КАР Х-59/Х-69 и разведывательные дроны врага.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 апреля россияне нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили неприятельскую цель над Новомосковским районом. В результате падения обломков российской ракеты возник пожар.

– В результате обстрела российскими оккупантами села Солончаки на Николаевщине погибла женщина. Также ранения получили 14-летний мальчик и пожилой мужчина.

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