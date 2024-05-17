Оккупанты в Мариуполе раздают повестки водителям: в сети рассказали подробности

В Мариуполе оккупанты начали раздавать повестки водителям автомобилей. Делают это так называемые работники военкоматов в сопровождении "гаишников".

В то же время, администраторов местных чатов заставляют удалять малейшие упоминания о том, что "мобилизация" в таком виде уже стартовала. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военкомат в Мариуполе начал раздавать повестки водителям вместе с "гаишниками". Одновременно все администраторы чатов получили указание очищать от любого упоминания об этом. Никакой мобилизации, ага. Собственно, как мы и прогнозировали – май, начало. Казалось бы, при чем здесь Харьковская авантюра россиян и цифры потерь?" – написал он.

С точки зрения международного права, мобилизация на оккупированных территориях, в ходе которой местных жителей забирают в ряды оккупационной армии, является тяжким военным преступлением. И Россия сейчас активно его совершает.

Напомним, накануне, 16 мая, в сети показали жуткие кадры, зафиксировавшие, как оккупанты в Мариуполе демонтируют дома, которые обещали отремонтировать.

Также появилось видео, показавшее, как выглядит драмтеатр Мариуполя. Захватчики пытаются максимально скрыть доказательства своего преступления – убийства там несколько сотен человек.