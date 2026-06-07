Оккупанты в Запорожье атаковали локомотив 'Укрзализныци': людей вовремя эвакуировали. Фото

Армия России ударила по инфраструктуре Укрзалізниці в Запорожье. Вражеский дрон-камикадзе попал в локомотив электровоза.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины. К счастью в результате атаки никто не пострадал.

"Благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада находилась в укрытии и никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Россия продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины, призвав соблюдать правила безопасности и оперативно реагировать на сообщения об угрозах.

Атаки РФ по Укрзалізниці

В субботу днем, 30 мая, российские войска тоже нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Запорожье. Целью оккупантов стал электровоз и тепловоз, в результате атаки погиб машинист, также известно о двух пострадавших.

Тогда же была атакована Шостка в Сумской области. Целью оккупационных войск стал местный вокзал и инфраструктура железнодорожной станции. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, в начале мая российские войска атаковали пассажирский поезд на Николаевщине. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона-прикрытия, зато люди не пострадали – все находились в безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, за все время полномасштабного вторжения железная дорога была атакована около 5 тыс. раз, а 10% всех атак было осуществлено в течение последних нескольких месяцев. В результате было повреждено значительное количество локомотивов, пассажирских вагонов и вокзалов. Хуже – то, что пораженный вагон становится ловушкой: металл быстро гнется, начинается пожар и выделяются химические вещества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!