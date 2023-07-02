Оккупанты ведут массовые обстрелы из артиллерии и авиации, произошло 46 столкновений с врагом – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений.

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Ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 июля.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Карповичи и Каменская Слобода Черниговской области; Мирополье и Рясное Сумской области и Уды, Пильная, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Отрадное и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Белой Горы, Торецка и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности это, Парасковеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Вильное Поле, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект.

Напомним, в течение первого дня июля Силы обороны Украины вели наступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта. Они продвигаются от 500 до 2000 метров в день, в том числе преодолевая сложные минные поля, и постепенно зачищая территории от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что подрывом плотины Каховской ГЭС Россия по меньшей мере на месяц отсрочила наступательные действия Украины на этом направлении. По его словам, в дальнейшем оккупанты готовят новые теракты.

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