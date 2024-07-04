Оккупанты ведут разведдеятельность вдоль границы с Сумщиной, у ВСУ есть успехи в Волчанске: анализ ISW

Российская оккупационная армия продолжает диверсионную и разведывательную деятельность вдоль границы с Сумской областью. Таким образом враг пытается рассредоточивать украинские силы вдоль более широкого фронта на северо-востоке страны.

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В то же время на севере Харьковщины продолжаются бои, украинские войска добились успехов в Волчанске. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По словам главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, что российские диверсионно-разведывательные группы регулярно пытаются пересечь границу и проникнуть на территорию региона. Также он отметил, что украинские артиллерийские подразделения недавно нанесли удары по скоплениям оккупантов возле Журавки (к северо-востоку от города Сумы и в двух километрах от границы с Курской областью).

В ISW пока не обнаружили никаких доказательств того, что российские войска установили прочные позиции возле Журавки в Сумской области. В то же время глава ОВА добавил, что российские войска не имеют достаточного количества сил в этом районе для крупномасштабных наступательных операций и, скорее всего, вместо этого продолжат диверсионную и разведывательную деятельность.

В Харьковской области украинские военнослужащие добились незначительных успехов в Волчанске. Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись вдоль улицы Соборной в центре Волчанска.

Также бои продолжались вблизи и внутри Волчанска, а также вблизи Глубокого и Липцов к северу от Харькова. В ISW заявили, что подразделения российского 79-го мотострелкового полка и неуказанные подразделения чеченского спецназа "Ахмат" действуют вблизи Волчанска.

Напомним, Украина решает кадровые проблемы в армии и формирует несколько новых бригад, но задержки и недостаточные поставки оружия, вероятнее всего, не позволят ей оснастить их все. Своевременная и соответствующая помощь Запада по-прежнему является решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте и провести значимые контрнаступательные операции.

Ранее сообщалось, что Германия и Польша договорились сотрудничать в сфере усиления военной помощи Украине. По результатам межправительственных консультаций в Варшаве был принят "Польско-немецкий план действий".

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