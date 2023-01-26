Оккупанты во время массированной атаки выпустили по Украине не менее 30 ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности

Утром 26 января во время массированной ракетной атаки российские террористы выпустили по Украины не менее 30 ракет. Враг осуществил запуски из стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

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Окончательная информация о результатах работы противовоздушной обороны будет обнародована позже. Об этом во время брифинга в Military Media Center рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, в террористической атаке по Украине российские войска задействовали около 6 самолетов. Именно с помощью авиации были осуществлены запуски крылатых ракет.

Также Игнат добавил, что враг преимущественно наносит атаки крылатыми ракетами, но есть информация о применении и других типов ракет. По результатам боевой работы ПВО подробная информация будет обнародована позже.

"Имеем информацию о том, что из Мурманской области был вылет около 6 самолетов ТУ-95МС. По меньшей мере, 30 ракет были запущены в сторону Украины. Это предварительно крылатые ракеты Х101. О других ракетах информация уточняется", – сказал Игнат.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем через сутки устроила повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва раздавались взрывы от сбития вражеских целей.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно, есть прилеты, но без жертв.

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