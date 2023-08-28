Оккупанты выпустили снаряды по жилому дому на Херсонщине: погибла женщина, пострадал мужчина

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В этот раз захватчики выпустили снаряды по жилому дому в селе Садовое.

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Вследствие этого погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов села Садовое пострадали двое местных жителей. Около 10:40 россияне выпустили снаряды по жилому дому", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибшей оказалась 63-летняя местная женщина, которая в момент атаки находилась в собственном подворье.

Кроме того, в больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние врачи оценили как тяжелое.

Стоит отметить, что накануне около 15:00 российские захватчики снова обстреляли центр Херсона. В результате погибла женщина, которая просто шла по улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня захватчики также сбросили авиабомбы в районе Херсона и ряда населенных пунктов области.

А накануне Россия нанесла удар Херсону. В результате падения очередных снарядов пострадали по меньшей мере три человека.

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