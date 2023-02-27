Оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" и проводят разведку: в ОК "Юг" предупредили об угрозе атак

Оперативное командование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов России по Украине. Сейчас в Черное море враг вывел один корабль с 4 ракетами типа "Калибр" на борту и проводит разведку.

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Когда могут произойти воздушные атаки, неизвестно. В ОК "Юг" на странице в Facebook объяснили, что об угрозе свидетельствует анализ активности российской авиации и запусков дронов-камикадзе (что произошло в ночь на 27 февраля).

"Корабельная группировка врага в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега", – рассказала пресс-служба.

Уточняется, что (по состоянию на 10:00 понедельника) это 6 кораблей, из которых один – подводный ракетоноситель, выведенный в акваторию утром 27 февраля.

В целом обстановку в зоне ответственности в ОК "Юг" описали как стабильно сложную, но контролируемую.

За минувшие сутки оккупанты совершили около 100 обстрелов юга Украины, в результате которых погиб минимум 1 гражданский, еще 2 пострадали. Противник целился по критической инфраструктуре, жилым кварталам и социальным объектам. Также обстреливал акваторию Днепро-Бугского лимана и прибрежные громады Николаевщины.

Ракетно-артиллерийские подразделения ОК "Юг" подтвердили, что в минувшие сутки ликвидировали 35 солдат путинской армии, очередное переоборудованное под ДРГ гражданское плавсредство, минометы и автобронетехнику, используемые противником для обустройства огневых позиций для обстрела правобережья. Кроме того, уничтожены 2 склада с боеприпасами в районе Новой Каховки и Солонцев.

"Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте мерами безопасности, оперативно реагируйте на предупреждение о воздушной тревоге", – призвали украинцев военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор Россия в ночь с 26 на 27 февраля устроила новую атаку дронами по Украине. Было запущено 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских БПЛА иранского производства.

– В Киевской, Черниговской, Житомирской областях срабатывала ПВО, в Хмельницком прогремели взрывы, были прилеты.

– В результате ночной атаки дронами-камикадзе в Хмельницком погибли два спасателя ГСЧС. Еще три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.

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