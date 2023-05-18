Оккупанты загнали себя в ловушку на Херсонщине, затопив заминированные участки побережья, – Гуменюк

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что захватчики искусственно повысили уровень воды в Каховском водохранилище, тем самым создали себе минную ловушку на левобережье Херсонской области. Теперь им не остается ничего, как маневрировать на лодках, которые они "предусмотрительно" выкрали у местного населения.

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С таким заявлением она выступила в эфире национального телемарафона UA Разом. По ее словам, даже на пропагандистских пабликах такая нелогичная, непоследовательная активность российских оккупантов вызвала острую критику среди их сторонников.

"У них возник большой скандал из-за того, что оккупанты потеряли людей, когда затопили отдельные участки побережья без предупреждения. Вот последствия того, что Россия создает техногенную катастрофу", – заметила Гуменюк.

Теперь солдаты РФ пытаются унести с островов на Днепре все, что им может понадобиться, в частности, боекомплект. Также важнейшим трофеем для них остаются лодки, на которых они пытаются маневрировать среди мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в апреле, по словам Гуменюк, на оккупированном левобережье Херсонщины фиксировались случаи дезертирства среди российских военных. Командование оккупантов ставит в первые ряды своей обороны мобилизованных, где те выполняют роль пушечного мяса.