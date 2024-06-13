Оккупанты запускают дроны в направлении Лимана и Бахмута каждые 10 минут: военный рассказал о ситуации

На Лиманском и Бахмутском направлениях враг запускает FPV-дроны каждые 10 минут. Ситуация там остается достаточно напряженной, враг пытается проводить постоянно штурмовые действия.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш. По его словам, сейчас вражеские БПЛА являются одной из самых больших проблем для ВСУ.

"Сейчас мы видим, что буквально каждые 10 минут вражеские FPV в небе, коптеры типа "Крыл" тоже в небе и они проводят разведывательные действия. Это одна из самых больших проблем на нашем направлении", – сообщил военный.

Также он подчеркнул, что оккупанты разными методами пытаются уничтожать наши логистические пути.

"Собственно если армия побеждает в боях, то логистика побеждает в войнах. И враг, очевидно, об этом знает", — добавил Андрей Отченаш.

Ранее сообщалось, что во время воздушного удара по территории Украины в ночь на 12 июня государство-агрессор Россия могла применить крылатые ракеты Х-101 с кассетными боевыми частями. Даже в случае сбития такая ракета представляет значительную опасность, ведь кассетные части рассыпаются на значительной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июня Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе захватчики направили в столицу.