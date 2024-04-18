Оккупанты запустили фейк о подготовке наступления на Сумщину

Российские пропагандисты разгоняют в украинском информпространстве дезинформацию о подготовке наступления и усилении боевых действий в Сумской области. Для этого они используют украинские сюжеты об обучении пограничников.

О запуске "пропаганды страха" сообщили в Telegram Центра противодействия дезинформации. Там пояснили, что, в частности, распространение информации о подготовке РФ своего наступления на Сумщине должно якобы заставить ВСУ оттянуть резервы от Купянска.

Кроме того, в ЦПД отметили, что, распространяя фейки, россияне пытаются оправдать свои террористические удары по населенным пунктам Сумщины и посеять панику среди жителей, чтобы заставить как можно больше гражданских украинцев уехать из приграничных регионов Украины.

"На самом деле РФ не имеет достаточных резервов для наступления на Сумщине", – подчеркнули в ЦПД.

Напомним, также ранее в ГУР сообщили, что РФ готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Кремль планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия от США в боевых действиях в Судане, а как доказательство намерен использовать сфабрикованные фото захваченных "вагнеровцами" "трофеев".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минобороны РФ 16 апреля заявило, якобы утром во вторник "Киев пытался совершить террористическую атаку" по России каким-то малоразмерным воздушным шаром. Утверждали, что ПВО уничтожила объект над территорией Курской области.

– Также в РФ заявили, что якобы задержали "агента СБУ", который якобы причастен к подрыву в Москве автомобиля предателя Украины Василия Прозорова. По легенде ФСБ РФ, задержанный после начала полномасштабной войны уехал в Украину, где в октябре 2023 года его якобы "завербовали сотрудники СБУ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!