Оккупанты запустили по Украине 'Шахеды' с юга: по областям распространяется воздушная тревога

В ночь на четверг, 1 августа, российские оккупационные войска устроили очередную атаку на Украину. Враг запустил с юга ударные БПЛА типа "Шахед".

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Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога. Об угрозе дронов для Херсонской и Николаевской областей предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Также в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы применения противником баллистического вооружения с юга.

После отбоя угрозы баллистики карта тревог выглядела так:

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля российские оккупационные войска запустили против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели обезвредили защитники украинского неба.

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