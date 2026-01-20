Оккупанты заставляют жителей захваченных территорий устанавливать мессенджер Max: в 'Атеш' объяснили замысел врага

Оккупационные администрации пытаются принудительно зарегистрировать сотрудников бюджетных учреждений в российском мессенджере Max. Захватчики стремятся получить полный доступ к личным данным и коммуникациям граждан, поскольку боятся украинского подполья, особенно группы "АТЕШ".

Установка мессенджера на личный телефон открывает оккупантам доступ ко всем контактам пользователя, сообщениям и геолокации в реальном времени. Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram-канале.

В регионе распространяется практика принудительного установления цифровых ID в приложении под видом доступа к рабочим базам данных. Украинское подполье получило инструкции по обходу системы и минимизации рисков, однако жителям советуют пользоваться отдельными "чистыми" телефонами для регистрации, чтобы не подвергать личные данные угрозе.

Спецслужбы РФ разработали Max именно для тотального мониторинга, включающего сбор истории звонков, чатов и передвижения пользователя. Любая активность в приложении отображается для оккупантов, поэтому его использование на основном смартфоне может привести к серьезным рискам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что от временно оккупированного Угледара в Донецкой области остались только руины. Однако, несмотря на это, в остатках уцелевших домов продолжают жить 20 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!